Oasport.it - Motocross, Mondiale MXGP 2025: saranno tre i piloti italiani

Sarà un fine settimana da “primo giorno di scuola” per i motori: comincerà il Motodalla Thailandia, ma comincerà anche ilcon la prima tappa in Argentina, a Cordoba e glicheparticolarmente attesi.In tutto sono tre inostrani cheal via di questo campionato, cercando di migliorare i risultati dell’anno scorso: piano piano si sta formando un movimento fruttuoso dopo il ritiro di un’icona inarrivabile come Tony Cairoli. In partenza ciMattia Guadagnini con l’Aruba.it Ducati Factory MX Team, Andrea Bonacorsi con la Fantic Factory Racinge Alberto Forato con Team Honda Motoblouz SR Motul.Mattia Guadagnini-Ducati sarà un binomio per tanti aspetti da valutare: pilota da ritrovare dopo gli acciacchi e le problematiche dello scorso anno, moto che è di fatto al debutto.