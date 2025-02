Oasport.it - Moto3, l’Italia torna ambiziosa con 7 piloti. Dal ritorno di Foggia alla novità Pini

Il contorovescia sta per terminare e il primo appuntamento del Mondiale 2025 diè ormai prossimo. La minima cilindrata, palestra per chi ambisceMotoGP in futuro, potrebbe vivere nel confronto tra Spagna e Italia. Sono di questi due Paesi, infatti, le pattuglie più numerose.Gli iberici possono contare su David Munoz, Jose Antonio Rueda, Adrian Fernandez, Angel Piqueras, David Almansa, Alvaro Carpe e Brian Uriarte. Tra le fila nostrane risponderanno all’appello Stefano Nepa, Riccardo Rossi, Matteo Bertelle, Dennis, Luca Lunetta, Guidoe Nicola Carraro. Stando a quanto accaduto nei test pre-season, Rueda sarà uno dei papabili per il titolo iridato sulla KTM del Team Ajo. L’iberico ha messo in mostra una grande continuità di rendimento e, con i connazionali Fernandez e Munoz, sembra avere quel qualcosa in più.