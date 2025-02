Oasport.it - Moto2, solo due piloti italiani. Ma Arbolino e Vietti possono fare un pensierino al Mondiale

Si assottiglia ulteriormente il blocco azzurro in, con due solial via della nuova stagione nella classe mediana del Moto. Rispetto al 2024 non ci sarà infatti Dennis Foggia, costretto di fatto a tornare in Moto3 dopo un biennio privo di grandi soddisfazioni in cui ha faticato a prendere le misure alla categoria, mentre restano in griglia Celestinoe Tony.Entrambi sono reduci da un’annata al di sotto delle aspettative, con un rendimento troppo discontinuo per poter ambire al titolo iridato forse anche a causa di un feeling non ottimale con le nuove gomme Pirelli. In ogni caso, dopo quattro stagioni consecutive incon Kalex, nel 2025 siachecambiano moto e guideranno una Boscoscuro con l’obiettivo di navigare stabilmente nelle posizioni di vertice.