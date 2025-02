Sport.quotidiano.net - Moto gp, l’Aprilia senza Martin si affida a Bezzecchi: “Non vedo l’ora, sono contento”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 26 febbraio 2025 – Toccherà a Marcoguidarenel gran premio di Thailandia a Buriram. L’infortunio di Jorge, il campione del mondo in carica, fa diventare il pilota uscito dall’Academy il capitano di Noale per il primo gp della stagione. Una brutta botta per Aprilia aver perso immediatamente il numero uno, a cui servirà un po’ di tempo per tornare in piena forma, ma Bez ha già dimostrato in passato di poter fare pole position e vincere gran premi, così cifondate speranze di vedere un buon risultato in Thailandia dopo i test che hanno lasciato buone impressioni. C’è ancora un feeling da raggiungere, soprattutto per chi arriva da Ducati, masbarca a Buriram con una buona dose di ottimismo e la responsabilità di essere prima guida Aprilia.: “del lavoro svolto” Marcoviene da una stagione difficile in Pertamina Ducati con la2023.