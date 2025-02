Lanazione.it - Mostra Esplosione di colori al Museo Piaggio

Ildi Pontedera ospiterà dal 1 marzo al 5 aprile lapersonale Dolcevita dell’artista Skim a cura di Riccardo Ferrucci, il coordinamento di Filippo Lotti, prodotta da casa d’arte San Lorenzo e supportata da Fuoriluogo servizi per l’arte. L’inaugurazione è prevista alle ore 17 in un evento che si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea. L’iniziativa promossa dalla fondazione, dal Comune di Pontedera, dalla Regione Toscana e dalla fondazione per la cultura Pontedera, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare non solo la consueta produzione dell’artista ma anche una serie di opere inedite dedicate agli iconici veicoli, dalla Vespa all’Ape, fino al Ciao. Le opere di Skim, caratterizzate dal suo inconfondibile Kaos Armonico, sorprenderanno gli spettatori per la loro capacità di mescolare esplosioni die profondità concettuale, creando composizioni complesse che inviteranno ogni persona a un viaggio personale tra storie e simbolismi.