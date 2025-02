Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo la serata con amici “Non guidava lui”. Il fratello fa riaprire l’inchiesta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 26 febbraio 2025 – Dieci annila tragica notte del 3 ottobre 2015, il caso della morte di Giuseppe Montemurro torna in aula. Il giovane, originario di Tricarico (Matera), residente a Villanova di Ravenna con la compagna e il figlio di un anno, perse la vita in un incidente sulla corsia sud dell’A14 Dir, pocol’area di servizio Santa Eufemia. Ora, grazie alla determinazione delGuido, che nel 2020 ha presentato una denuncia, il processo per omicidio colposo stradale è stato riaperto. Quella sera Giuseppe era uscito con due– un ragazzo e una ragazza – per concedersi un momento di svago e insieme avevano raggiunto una discoteca di Bagnacavallo. Al rientro, intorno alle 4.45, la Citroën C3 su cui viaggiavano si ribaltò finendo in un campo. Montemurro morì sul colpo, mentre gli altri due passeggeri sopravvissero con ferite.