Morte ristoratrice Carla D'Acunto, salma sotto sequestro

Tempo di lettura: < 1 minutoRestano poco chiari e ancora tutti da definire i tragici contorni che hanno accompagnato ladi, notadi Salerno, titolare del locale Mediterraneo. Davanti alla saracinesca, questa mattina, solo un mazzo di fiori e una scritta che annuncia che il ristorante è chiuso per lutto. Uno spazio, come tanti amici stanno ricordando sulla bacheca del suo profilo Facebook, che non era solo un luogo dove mangiare, ma dove trovare sempre la affettuosa accoglienza di. Nessuno riesce a credere all’ipotesi che la suapossa essere stata legata alla volontà di mettere fine alla sua vita spontaneamente ed i carabinieri sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto mentre la donna si trovava in auto con il figlio.