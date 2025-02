Lanazione.it - Morta in ospedale dopo l’intervento di routine, tre indagati

Siena, 26 febbraio 2025 – Muove i primi passi l’inchiesta aperta dalla Procura di Siena a seguito dell’esposto presentato dai familiari di una donna di 74 anni, residente a Viterbo, trovatanel suo letto al ’Rugani Hospital’ dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico alla schiena considerato di. Il decesso è avvenuto il 14 febbraio scorso e ieri mattina il pm Elisa Vieri ha dato l’incarico per procedere all’autopsia, nominando due consulenti tecnici di grande valore, uno dell’Azienda ospedaliera pisana affiancato da uno specialista in neurochirugia. L’accertamento è necessario per fare chiarezza sia sulla causa della morte, che ha colto sanitari e familiari di sorpresa, sia per capire se ci possono essere state eventuali responsabilità dei sanitari. Tre i nomi, a loro tutela,che ieri mattina erano rappresentati, al terzo piano di palazzo di giustizia, tra gli altri dagli avvocati Sandro Sicilia e Lucia Secchi Tarugi.