Quotidiano.net - MORC2: Innovazione e Automazione Industriale in Mostra a IPACK-IMA 2025

Fondata nel 1996 in un piccolo ufficio a Faenza,si è affermata come punto di riferimento nell’grazie all’impegno e alla passione dei suoi fondatori, Giuseppe Zaccaria e Roberto Mazzoni, e alla costante crescita aziendale. Inizialmente attiva come rappresentante esclusiva in Italia dei trasportatori a rullini frizionati Slip-Torque® della statunitense Shuttleworth®, l’azienda ha saputo evolversi fino a progettare soluzioni personalizzate per la movimentazione e il trasporto automatizzato, garantendo efficienza, igiene e. ": UN’AZIENDA GIOVANE E STRUTTURATA CHE GUARDA AL FUTURO" Con un team di oltre 50 addetti, di cui il 75% under 35, un’area produttiva di 4.500 metri quadrati, certificazioni di qualità e un forte orientamento alla soddisfazione del cliente,continua a investire nell’ottimizzazione dei processi industriali.