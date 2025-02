Sport.periodicodaily.com - Monza vs Torino: le probabili formazioni

Gara valido per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I brianzoli sono alla ricerca disperata di punti per evitare una retrocessione che sembra ormai inevitabile, mentre i granata vogliono consolidarsi tra le prime dieci.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 12.30 presso l’U-power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa situazione dei brianzoli si è fatta molto critica e nemmeno il ritorno in panchina di Nesta ha contribuito a migliorarla. La classifica recita ultimo posto con 14 punti, a meno 9 dalla nove dalla salvezza diretta, e soprattutto un andamento da incubo con solo due vittorie e ben 15 sconfitte in tutta la stagione. Ci vorrà un miracolo per mantenere la categoria.I granata stanno decisamente meglio e nell’ultima giornata sono riusciti a battere il Milan riscattando la precedente sconfitta subita nell’ultimo turno a Bologna proprio negli ultimi minuti.