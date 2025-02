Sport.quotidiano.net - Monza, il futuro comincia adesso. Fra l’incubo B e il sogno americano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trentasei sono in punti a disposizione da qui alla fine. Calcolatrice alla mano, per arrivare ai fatidici 35 stabiliti come quota salvezza da Adriano Galliani nella lettera consegnata ai calciatori a inizio anno, alne mancherebbero 21. Cioè, quel che serve è passare da una media punti di 0,5 a partita a 1,75: qualcosa che chiamare impresa sarebbe addirittura riduttivo. Serve un miracolo a cui Alessandro Nesta prova a rimanere aggrappato pur senza segnali incoraggianti. Non era a Roma dove i brianzoli potevano fare punti, ma ogni occasione sarebbe buona e utile per mettere a referto qualche passo avanti incoraggiante. Invece no: oltre alla sconfitta e ai 4 gol subiti, c’è di più. C’è una squadra che non riesce a mettere in difficoltà l’avversario, c’è un attaccante che sotto porta si vede poco ma neanche nel duello fisico riesce a spiccare, c’è una difesa che perde un altro pezzo - Carboni - e che subisce gol da Shomurodov quando l’uzbeko era l’unico calciatore giallorosso presente in zona offensiva in una selva di 9 maglie bianche.