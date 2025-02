Ilgiorno.it - Monza, arrestato il rapinatore del negozio di ottica: con un taglierino si era fatto consegnare l’incasso

– Con un, si eral'incasso in undi. Ma non solo, perché nel suo curriculum aveva oltre alla rapina i reati di lesioni personali ed evasione. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Questura di polizia dihanno rintracciato e,in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, un cittadino italiano di 40 anni, domiciliato a. L’uomo, trovato nella sua abitazione alle prime ore dell’alba, doveva scontare una pena a 4 anni e 2 mesi di reclusione. L’episodio più grave risale al mese di febbraio del 2020, quando l'uomo, dopo essere entrato all’interno di un’, aveva minacciato con uni dipendenti, facendosi. E se i reati per cui era stato condannato erano stati commessi tutti fra il 2019 e il 2020, nel 2016 era già stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi comuni da sparo nonché esplosione di colpi di arma da fuoco in via Tevere a