Lanazione.it - Montevarchi, maltempo: due frane nel territorio comunale con interventi in corso

Arezzo, 26 febbraio 2025 –, duenelconinIlha provocato duenel, già attenzionate dall'Ufficio tecnicoe dalla Polizia Municipale che sono intervenuti sul posto. La prima frana più corposa si è verificata in via Arno a Levane, all'altezza dell'Acquaborra, con la conseguente chiusura al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il Ponte dell'Arno e l'Acquaborra . La seconda frana interessa la strada di Moncioni, all'altezza del bivio di Montemutati. Sono già ini lavori di ripristino e per il momento la viabilità alternativa per chi deve salire o scendere da Moncioni, è il passaggio in direzione di Rendola.