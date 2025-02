Lanazione.it - Montevarchi, dura replica dell’Assessore Nocentini all’accusa dell’opposizione sul mancato trasporto per raggiungere la biblioteca

Arezzo, 26 febbraio 2025 –sulperla: “E’ una bufala! Non sanno di cosa parlano” “Resto sconcertata dalla bassezza a cui è scesa la minoranza – dichiara l’Assessore- che per ottenere visibilità finiscono per inventarsi falsità strumentalizzando le scuole. Non corrisponde a verità che ci sia stato un problema diper una classe elementare che dovevalaa causa dell’esaurimento fondi. È anzi preoccupante che vengano diffuse notizie infondate senza alcuna verifica. È evidente che i consiglieri non sanno di cosa parlano e preferiscono alimentare fake news piuttosto che lavorare costruttivamente per la comunità, tirando in ballo le scolaresche.