Thesocialpost.it - Montepiano, uccide la madre a coltellate e poi confessa: “Era cattiva, ho fatto la cosa giusta”

Ha ucciso lacon un coltello e poi si è rinchiuso in casa con lei per undici ore. Quando si è accertato che fosse morta, dopo una lunga sofferenza, ha dato fuoco all’abitazione e ha avvertito i vicini. Questa tragica vicenda familiare si è svolta tra lunedì mattina e l’alba di martedì in una villa a, una frazione di Vernio, nel cuore dell’Appennino.Leggi anche: Europa sotto shock, sull’Ucraina gli USA votano con Russia e CinaDavide Morganti, 22 anni e sordomuto, ha inferto il primo colpo al collo della, Anna Viliani, di 60 anni, mentre lei si era appoggiata al tavolo, forse per riposare. Successivamente, ha continuato a colpirla in diverse parti del corpo, infliggendole decine di ferite.Solo nella mattinata di martedì, intorno alle 3, quando laera già priva di vita, ha preparato una valigia, ha appiccato il fuoco in più punti della casa ed è andato a bussare dai vicini.