Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Salvini

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Si svolgerà oggi, 26 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponderà a interrogazioni sull’entrata in vigore dell’accordo tra Italia e Svizzera in materia di trasporto pubblico transfrontaliero (Manes – Misto-Min.ling.); sulle misure adottate nell’ambito del fondo previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023 e sulle iniziative a sostegno dei piccoli comuni per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade (Montemagni – Lega); sulle iniziative volte a chiarire gli effetti applicativi della disposizione del decreto legislativo n. 209 del 2024 in materia di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini Soa (Mazzetti – FI-PPE).