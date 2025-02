Lopinionista.it - Montecitorio, question time con Foti e Abodi

ROMA – Si svolgerà oggi, 26 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea(foto), risponderà a un’interrogazione sugli obblighi di trasparenza in capo alla Fondazione Milano Cortina 2026, alla luce del recente pronunciamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Zanella – AVS).Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso, risponde a interrogazioni sulle iniziative per rispettare i cronoprogrammi fissati dal Pnrr e per garantire un adeguato supporto agli enti locali (Onori – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a garantire il raggiungimento entro il 2026 degli obiettivi fissati nel Pnrr (Faraone – IV-C-RE); sull’obiettivo del Pnrr in materia di alloggi universitari (De Luca – PD-IDP); sulle iniziative volte ad assicurare la corretta destinazione dei fondi di coesione europei, scongiurando il rischio di un loro utilizzo per il finanziamento di spese militari (Scutellà – M5S).