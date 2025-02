Ilnapolista.it - Monsieur Umiltà Salah: «Ho migliorato i giocatori intorno a me»

Mohamed, altresì noto come, ha affermato di avera sé e anche per questo motivo che questa è la sua stagione migliore al Liverpool. La cosa buffa è che ha pure ragione. In questa stagione è già arrivato a quota 51 tra gol e assist in tutte le competizioni (30 gol e 21 assist).: «Ho aiutato molto i miei compagni con i miei assist»Non è arrivato al suo record di 58 gol (44 gol e 14 assist) realizzato durante la stagione 2017/18, ma l’egiziano ha affermato che l’aumento del numero di assist che ha fornito quest’anno dimostra che la stagione attuale è la migliore con la maglia del Liverpool fino ad oggi. The Athletic ha recuperato le sue parole a Tnt Sports:«Penso che questa sia la mia stagione migliore perché hogli altria me.