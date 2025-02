Lopinionista.it - Monopoly Pokémon edition per i festeggiare i suoi 90 anni

Edizione speciale di, che unisce il fascino senza tempo del celebre gioco con l’universo iconico deitra poco compirà novant’, ma di certo non li dimostra. Dopo quasi un secolo di vita, è ancora il gioco da tavolo più venduto di sempre. Merito anche delle versioni su licenza – oltre 500 – che gli hanno permesso di rinnovarsi e conquistare le generazioni più giovani rendendolo sempre nuovo e fresco, senza però intaccare gli elementi che lo hanno reso un classico. Ma c’è anche un altro fenomeno che sin dall’inizio non ha mai smesso di catturare l’attenzione di grandi e piccini:. È comparso sugli scaffali giapponesi 29fa – il 27 febbraio, oggi celebrato comeDay – e da lì in avanti non ha mai smesso di reinventarsi ed evolversi, diventando un fenomeno culturale senza precedenti.