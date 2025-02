Game-experience.it - Monolith chiude: il Nemesis System è ancora di Warner Bros. Games?

Il, una delle innovazioni più apprezzate nel mondo dei videogiochi, resta di proprietà difino al 2036 nonostante la chiusura diProductions, lo studio che lo ha creato. Questa tecnologia, che permette ai nemici di evolversi e ricordare le interazioni con il giocatore, avrebbe dovuto essere implementata anche nel gioco di Wonder Woman, ora cancellato. La decisione di. di mantenere il brevetto senza però sfruttarlo ha generato forti polemiche nell’industria videoludica, con molti che vedono questa mossa come uno spreco di un’idea rivoluzionaria.Ricordiamo che il Sistemaera stato ideato per offrire un’esperienza di gioco unica, tracciando le interazioni tra il giocatore e i suoi avversari per creare rivalità dinamiche. Originariamente implementato nei titoli della serie La Terra di Mezzo, questo sistema brevettato permette ai nemici di scalare le gerarchie e sviluppare caratteristiche uniche in base agli scontri precedenti.