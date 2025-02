Quotidiano.net - Money Vibez Stories: Emma Marcegaglia, Presidente e Ad di Marcegaglia Holding

Memorie della primadonna di Confindustria. Ce le regalae Ad di, già alla guida degli industriali italiani dal 2008 al 2012. “In quegli anni – racconta ad Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno – ci pensavano i miei genitori a tenermi con i piedi ben saldati nella realtà. Per mio padre, anche se io ero reduce da un incontro con la Merkel, era sempre il momento di discutere il tal progetto o tale finanziamento per l’azienda di famiglia. La preoccupazione di mia madre, invece, era che mangiassi, dormissi e trovassi il tempo di stare con mia figlia. Questo mantenere i piedi per terra per me è stata la lezione più importante”. Le stanze di questo dialogo sono quelle di, il podcast di Qn Quotidiano Nazionale che ogni venerdì racconta un’imprenditrice e un imprenditore attraverso una videointervista da diffondere poi sui canali ufficiali e sui social del gruppo editoriale.