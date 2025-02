Bergamonews.it - “Mondo Carrara”, ecco le mostre in Accademia nei prossimi due anni. Focus sulla collezione del museo

L’ha presentato nella mattina di mercoledì 26 febbraio “”, la programmazione died esposizioni per il biennio 2025-2026. Progetti espositivi ed editoriali incentratidel, dai grandi maestri ai capitoli meno conosciuti che permettono di scoprire opere e storie inedite.Operazioni di tutela e valorizzazione dentro Lorenzo Lotto; un percorso fotografico che racconta la pittura e il territorio in chiave contemporanea, con Axel Hütte; prestigiosi prestiti da istituzioni nazionali e internazionali e riscoperta del patrimonio con la pittura su pietra; la tanto attesa riunione del mazzo dei Tarocchi, accompagnata dal racconto della loro storia e della loro fortuna nei secoli; la celebrazione di Giacomoche, nel 1796, partendo dalla sua passione di collezionista e conoscitore, diede vita al, noto nelcome ‘Casa del Collezionismo’; l’importanza delle pubblicazioni scientifiche per la donazione Zeri e l’avvio del lavoro dedicato alle opere cinquecentesche.