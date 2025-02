Lettera43.it - Mondo al contrario, lascia il presidente: «Posizioni filoisraeliane e atlantiste che non mi appartengono»

Il comitato Ilal, nato nel 2023 per promuovere le idee espresse nel libro di Roberto Vannacci, ha perso uno dei suoi fondatori. Fabio Filomeni,del gruppo, ha annunciato le sue dimissioni con un post sui social, spiegando le ragioni del suo passo indietro. «Ultimamente abbiamo assistito ad una integrazione la Lega di Salvini che ci porta suneo-che non mie non erano presenti nel progetto iniziale», ha scritto, dichiarando di non voler far parte della trasformazione del comitato in un’associazione politica e di aver già informato Vannacci della sua decisione.Vannacci: «Grazie al camerata Filomeni, ma ilalva avanti»Roberto Vannacci ha commentato la scelta di Filomeni con un messaggio su Facebook, riconoscendo il contributo del suo ormai ex collaboratore ma confermando che il progetto andrà avanti.