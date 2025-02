Mondiali sci nordico Trondheim 2025 Pellegrino | Sarà la mia ultima sprint iridata sono pronto a giocarmela

Leggi su Sportface.it

Dalla Norvegia alla Norvegia, da Oslo 2011 a: Federicosi appresta a vivere il suo ottavo Campionato del Mondo della carriera, un percorso che ha avuto inizio quindici anni fa nella capitale norvegese e che si concluderà proprio in questa rassegna. Con un titolo mondiale conquistato a Lahti nel 2017, due argenti (Seefeld 2019 e PyeongChang 2018) e due bronzi (Seefeld 2019) nelle team, oltre a due medaglie olimpiche d’argento (PyeongChang 2018 nel classico e Pechino 2022 nel skating), Federico ha scritto importanti pagine della storia dello sci di fondo nostrano, del quale è stato senza dubbio l’atleta di punta dell’ultimo decennio. A questi si aggiungono ben 57 podi in Coppa del Mondo, di cui 21 vittorie.250202 Håvard Solås Taugbøl of Norway, Federicoof Italy and Janik Riebli of Switzerland competes in men’squarter final during the FIS Cross-Country World Cup on February 2,in Cogne.