Mondiale per Club il calendario completo | quando giocano Inter e Juventus

Il torneo si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio: nerazzurri e bianconeri al via, tutte le partite dalla fase a gironi a quella ad eliminazione direttaIl via è previsto per il 14 giugno, la finale quasi un mese dopo, il 13 luglio. Sono le date delperche si terrà quest’anno negli Stati Uniti.per, il(Ansa) – Calciomercato.itIl torneo, fortemente voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino, vedrà al via ancheinserite rispettivamente nel gruppo E (con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds) e gruppo F (con Manchester City, Wydad e Al-Ain). I nerazzurri debutteranno il il 18 giugno contro il Monterrey, mentre i bianconeri il giorno successivo contro l’Al-Ain.Questi gli otto gironiGRUPPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly,MiamiGRUPPO B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, SeattleGRUPPO C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, AucklandGRUPPO D: Flamengo, Chelsea, Leon, ES TunisGRUPPO E: River Plate,, Monterrey, Urawa Red DiamondsGRUPPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi SundownsGRUPPO G: Manchester City,, Wydad Casablanca, Al-AinGRUPPO H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, PachucaCome detto ilprevede il debutto il 14 giugno, mentre la finale ci sarà il 13 luglioper, ilcon tutte le partiteSabato 14 giugnoAlahly Fc-MiamiDomenica 15 giugnoBayer Monaco-Auckland CityPSG-Atletico Madridper, ilcon tutte le partite (LaPresse) – Calciomercato.