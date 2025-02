Lapresse.it - Molise: presidente Roberti indagato per corruzione, piena fiducia in magistratura

Campobasso, 26 feb. (LaPresse) – Ildella Giunta regionale del, Francesco, ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, che coinvolge 47 persone. Secondo l’accusa,sarebbeperper fatti risalenti al periodo in cui ricopriva gli incarichi di sindaco di Termoli edella Provincia di Campobasso, negli anni tra il 2020 e il 2023. L’indagine ipotizza che avrebbe favorito alcune aziende in cambio di assunzioni fittizie e incarichi professionali per la moglie, anch’essa indagata. Le loro posizioni sono separate dai reati di stampo mafioso contestati ad altri indagati nell’inchiesta.