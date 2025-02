Ilrestodelcarlino.it - Molestie all’ateneo di Bologna, la difesa del prof a processo: “Situazione ingiusta, è vittima”

, 26 febbraio 2025 – “Lanon è così come è stata raccontata”. Non entra nel merito delle accuse, ma l’avvocato Maria Antonietta La Sala è fiduciosa sull’esito delche domani si aprirà a, con rito immediato, a carico del suo assistito, ilessore associato di Scienze biologiche dell’Alma Mater imputato per stalking e violenza sessuale aggravata. “Abbiamo diversi riscontri positivi – spiega la legale –: il mio assistito ha anche potuto tenere gli esami in questi mesi. Mi sento ottimista che tutto si possa chiarire, per approdare a una seconda fase. Lui, ovviamente, è molto afflitto: ritiene di esseredi una, è una persona nota e tutta questa vicenda lo danneggia e lo fa stare male”. L’indagine, coordinata dal pm Michele Martorelli, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo, a cui il ricercatore, difeso dall’avvocato Alessandra Pavone, a fine 2023 ha sporto denuncia, allegando una nutrita documentazione, fatta di chat e foto.