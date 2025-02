Mobilità aerea, in forte ascesa il mercato italiano dei droni

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2024, ilprofessionale (B2b e B2g) deiin Italia raggiunge i 160 milioni di euro, evidenziando una crescita del 10 per cento rispetto al 2023. E la dinamica positiva del settore trova conferma nelle prime proiezioni 2025, che indicano una crescita importante anche per quest’anno, mentre l’80 per cento degli addetti ai lavori prevede un’espansione significativa nei prossimi 3. E’ quanto emerge dai risultati della ricerca dell’Osservatorioavanzata del politecnico di Milano, presentata ieri durante il convegno “Avanzata: dalle sperimentazioni all’operatività”. Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital innovation della Polimi school of management (www.osservatori.net) che affrontano tutti i temi chiave dell’innovazione digitale nelle imprese e nella pubblica amministrazione.