Mister Movie | Rachel Zegler cambia tono su Biancaneve | dalla critica all’entusiasmo per il classico Disney

sembra aver completamente rivisto la sua posizione riguardo alla versione live-action di, in netto contrasto con le sue precedenti dichiarazioni. Dopo aver inizialmenteto il film d'animazione originale del 1937, l'attrice ora sembra esprimere un sincero apprezzamento per ile per i fan che lo hanno sempre amato.Una dichiarazione inaspettata:elogia il film d'animazioneDurante un'intervista con Vogue Mexico, la protagonista del nuovo adattamento diha voluto sottolineare il lavoro dellanel trovare il giusto equilibrio tra rispetto per il film originale e la necessità di adattarlo per le nuove generazioni. "È davvero importante che il pubblico sappia che laha trovato questo splendido e delicato equilibrio tra ild'animazione che tutti conoscono e amano dal 1937 e, allo stesso tempo, la sua presentazione a questa nuova generazione", ha dichiarato l'attrice.