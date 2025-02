Mistermovie.it - Mister Movie | Oscar Ralph Fiennes, errore nelle votazioni, alcuni credevano che “avesse già vinto”

Manca ormai pochissimo alla 97ª edizione deglie le previsioni su chi porterà a casa le prestigiose statuette si fanno sempre più serrate. Per avere un quadro più chiaro delle tendenze di voto, Variety ha raccolto alcune schede anonime compilate dagli elettori dell'Academy, rivelando risultati sorprendenti. Tra le scoperte più eclatanti, due elettori non hanno votato per, protagonista di "Conclave", a causa di un: entrambierroneamente che l'attoregiàunin passato.L'suaglie le sue conseguenze, interprete di straordinario talento, è stato recentemente premiato con un SAG Award per il suo ruolo in "Conclave", dove guida un thriller politico ambientato nella Chiesa cattolica. Nonostante la sua candidatura agli, due votanti hanno scelto di non supportarlo, convinti chegià ottenuto l'ambita statuetta per "Schindler's List" nel 1993.