Mister Movie | Nella nuova stagione di Outlander un cambiamento che lo lega al passato

La serie TV "" ha recentemente introdotto unsignificativo rispetto ai libri, rafforzando ilme con una delle stagioni più amate dello show. Il finale della settimaha visto Claire fare una scoperta sconvolgente: la possibilità che sua figlia Faith, data per morta alla nascita, avrebbe potuto sopravvivere. Questo colpo di scena ha sorpreso sia gli spettatori della serie che i lettori dei romanzi, dato che nei libri Faith non sopravvive. Con l'ottavain arrivo, si attendono risposte su questa rivelazione inaspettata.Un sogno che cambia tuttodiLa teoria di Claire sulla sopravvivenza di Faith è stata innescata da una visione onirica di Master Raymond.sua apparizione, Raymond si scusa per averle involontariamente causato dolore e il sogno è accompagnato dalla visione delle ali di un airone azzurro, simbolo ricorrente nel momento della perdita di Faith.