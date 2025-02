Mistermovie.it - Mister Movie | Nek sorprende e canta al karaoke “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi

Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek, ha lasciato tutti a bocca aperta con un'inaspettata performance al. L’artista, noto per la sua voce inconfondibile e per il suo stile pop-rock raffinato, ha deciso di fare un’eccezione alla sua regola personale: «Non amo il, ma questa sera farò un’eccezione.», ha dichiarato prima di esibirsi.Nektutti alcon "un" diDurante la serata, Nek ha scelto di interpretare "un" di, un brano che ha conquistato l’attenzione del pubblico per il suo sound originale e il testo ironico. L’esibizione ha riscosso grande successo, dimostrando ancora una volta la versatilità dell’artista e la sua capacità di coinvolgere il pubblico anche in un contesto più informale.