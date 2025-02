Mistermovie.it - Mister Movie | John Lithgow sarà Albus Silente nella serie TV di Harry Potter

Leggi su Mistermovie.it

La nuovaTV di, prodotta da HBO, sta prendendo forma con la prima grande conferma del cast. Dopo mesi di speculazioni,ha annunciato ufficialmente che interpreterà, il leggendario preside di Hogwarts. Il ruolo, iconico per il franchise, era stato precedentemente ricoperto dai compianti Richard Harris e Michael Gambon nei film originali della Warner Bros.conferma il suo coinvolgimentoTV diDurante un'intervista con Liam Crowley di ScreenRant,ha confermato di aver accettato il ruolo, sebbene abbia ammesso che la decisione non sia stata semplice. L'attore, 79 anni, ha rivelato di aver ricevuto la proposta mentre si trovava al Sundance Film Festival per promuovere il suo nuovo progetto, The Rule of Jenny Penn.