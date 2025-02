Mistermovie.it - Mister Movie | Il primo trailer di Andor 2 Stagione riporta la rivoluzione a Star Wars

I fan di "" possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: dopo una lunga attesa, Lucasfilm ha rilasciato ilufficiale della secondadi "". La serie, che ha conquistato pubblico e critica con il suo approccio più maturo e realistico all'universo di "", torna per raccontare l'evoluzione di Cassiane l'inevitabile scontro con l'Impero. Il debutto dei nuovi episodi è fissato per il 22 aprile 2025 su Disney+."2: Finalmente ilUfficiale Svela Nuove SorpreseDopo il successo della prima, "" si prepara a tornare con un ritmo incalzante e una narrazione ancora più intensa. Il nuovoci offre uno sguardo ravvicinato su personaggi chiave come Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), ilioso Luthen Rael (Stellan Skarsgård), l’inflessibile agente imperiale Dedra Meero (Denise Gough) e l'ambiguo Syril Karn (Kyle Soller).