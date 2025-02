Mistermovie.it - Mister Movie | Gli X-Men si preparano a entrare nell’MCU: un nuovo film è in sviluppo

Mentre i Marvel Studios si avvicinano aiculminanti della saga del Multiverso, cresce l'attenzione sulle nuove proprietà introdotte nel Marvel Cinematic Universe (MCU).Il futuro del Marvel Cinematic Universe si espande per gli X-Men con nuove squadreIl 2025 sarà un anno chiave, con l'uscita di Thunderbolts a maggio e The Fantastic Four: First Steps a luglio. Da quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, i fan attendono con impazienza il debutto di personaggi iconici come gli X-Men, e ora sembra che il loro ingresso nell'MCU sia finalmente in fase di.La conferma di Brad Winderbaum: gli X-Men arriveranno sul grande schermoDurante un'intervista con ScreenRant sui progetti televisivi futuri di Marvel Studios, Brad Winderbaum, responsabile TV e streaming, ha fornito un aggiornamento che ha subito catturato l'attenzione dei fan.