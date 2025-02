Mistermovie.it - Mister Movie | Geoffrey Rush e il possibile ritorno di Barbossa in Pirati dei Caraibi

Il celebre franchise dideipotrebbe presto solcare nuovamente i mari cinematografici, ma con quali volti? Mentre il destino di Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow è ancora incerto e i nomi di Margot Robbie o di altri possibili protagonisti circolano, c’è chi sarebbe entusiasta di tornare, anche solo per un'apparizione speciale. Si tratta di, l’iconico interprete di Hector, che ha recentemente espresso la sua idea su un ipoteticodel personaggio.L’idea dipernel nuovo film dideiDurante un’intervista conWeb,ha parlato della possibilità di rivestire i panni del carismatico pirata, anche se il suo personaggio è stato ucciso due volte nel corso della saga. L'attore ha spiegato di non aver mai voluto una forzata "resurrezione", ma ha scherzato su un’eventuale apparizione in stile fantasma di Amleto.