Mister Movie | Fear Street | Prom Queen – Netflix annuncia la data d’uscita del nuovo capitolo horror

Fear Street: Prom Queen – Netflix annuncia la data d'uscita del nuovo capitolo horror

si prepara a farci tornare nel 1988 con un, attesissimo film. Dopo il successo della trilogia originale, la piattaforma streaming ha confermato l'arrivo di, quartodella saga basata sulle celebri opere di R.L. Stine. A differenza dei precedenti adattamenti, che si ispiravano solo vagamente ai libri della serie, questo film porterà sullo schermo una trasposizione diretta del quindicesimo romanzo, Thedi UscitaL’uscita ufficiale è fissata per il 23 maggio, proprio in coincidenza con la stagione dei balli di fine anno.ha già rilasciato un teaser cheette atmosfere cupe e inquietanti, perfette per gli appassionati dell’adolescenziale.Un ritorno a Shadyside con un tocco più maturoLa direzione diè stata affia Matt Palmer, che sembra intenzionato a seguire l'impronta dei film precedenti, arricchendo la storia con scene più intense e una violenza accentuata.