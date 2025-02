Formiche.net - Missioni internazionali. Su cosa punta l’Italia

si prepara a un 2025 di rinnovato impegno nelle, con un focus sulla deterrenza Nato, la stabilizzazione del Mediterraneo e il rafforzamento delle capacità di intervento rapido delle Forze armate. Lo si legge nella Relazione analitica sulleconsegnata al Senato, il documento che ha il fine di riferire alle Camere sull’andamento delle attualidelle Forze armate, nonché sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riportando, nelle schede allegate per ciascuna missione, le informazioni di sintesi. Il documento indica inoltre leche il governo intende proseguire nell’anno in corso, così come deliberato dal Consiglio dei ministri.