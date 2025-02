Ilfattoquotidiano.it - Miss Italia deve morire oppure no? Il doc su Netflix parla chiaro. Ma Patrizia Mirigliani contesta: “Sono state abbinate le corse dei cavalli alla competizione delle Miss”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non” è il titolo del docufilm in uscita suil 26 febbraio. Un’affermazione netta. Ma anche un desiderio e un invito a non cancellare una pagina di intrattenimento che ha compiuto 85 anni (nasce nel 1939 come “5.ooo lire per un sorriso”) e si è fatta specchio dei cambiamenti del nostro Paese. Anche solo diventando oggetto di critiche e polemiche, dall’accusa di veicolare un’immagine vetusta, non inclusiva e anacronisticadonne fino alle recenti richieste di annessionetransessuali al concorso. Richiesta negata per via del regolamento: bisogna essere donne dnascita.L’epoca di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, quando le aspiranti erano selezionate sulla basemisure 90-60-90 non esiste più, per fortuna. Oggi abbiamo fra le regine di bellezza Miriam Leone, Anna Valle, Caterina Balivo, Francesca Chillemi, Martina Colombari, Giusy Buscemi, tutte entrate a pieno titolo nel mondo dello spettacolo.