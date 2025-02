Anteprima24.it - Mirabella piange Antonio Moscaritolo: aveva 24 anni

Tempo di lettura: < 1 minutoEclanola scomparsa diMoscariello, giovane calciatore dell’ASD Atletico Bonito, morto nelle scorse ore all’età di 24a causa di una malattia. “Non ci sono parole, solo un vuoto enorme difficile da colmare. Avevi tutta una vita davanti, non si può accettare, non si può comprendere. Ciao Tony ci hai spezzato il cuore, vola felice tra i cieli”. Uno dei tanti messaggi social per esprimere il cordoglio per il giovane 24enne.I funerali sono in programma per questo pomeriggio, mercoledì 26 febbraio alle ore 16:00 presso la chiesa madre diEclano, dove amici, familiari e compagni di squadra potranno dare l’ultimo addio ad. “Nonostante la malattia,ha sempre voluto essere al fianco della sua squadra, prima come calciatore e poi come dirigente, dimostrando un grande spirito di servizio e autentica amicizia.