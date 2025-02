Trentotoday.it - Minorenne picchiato e rapinato per non aver pagato la droga

Leggi su Trentotoday.it

I carabinieri di Bolzano hanno denunciato in stato di libertà due minorenni, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di spaccio, minaccia, estorsione e rapina ai danni di un 15enne.L'indagine, scaturita a seguito della denuncia del 15enne per rapina, consumata in una delle vie.