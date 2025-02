Ilfattoquotidiano.it - Mini Cooper Cabrio, la prova de Il Fatto.it – Il fascino senza tempo della capote in tela – FOTO

Le icone sono sempre icone. Più passano gli anni più trasmettono le loro radici di generazione in generazione, insieme all’evoluzione dei tempi esocietà che l’accompagna. Come la, ad esempio, che a 66 anni suonati, sembra una ragazzina capace di interpretare e seguire le mode, i trend del momento come poche altre. Inossidabile, tecnologica e flessibile come l’ha resa il Gruppo BMW negli ultimi 30 anni.Una vettura moderna con cui fare business, certo, ma anche affiancarci operazioni di responsabilità aziendale e sociale come quella realizzata in occasione del lancioquinta generazione, con il coinvolgimento dell’Associazione Tortellante che opera per l’inserimento nella catena produttiva di 40 ragazzi autistici.dimenticare il legame indissolubile con il territorio e le eccellenze italiane che ha visto l’icona “always open” diventare assoluta protagonista all’interno dell’Acetaia Giusti, la più antica azienda produttrice di aceto balsamico al mondo (parliamo del 1600), l’oro nero di quella zona del nostro Paese, un palcoscenico iconico per l’icona