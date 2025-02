Metropolitanmagazine.it - Mille artisti inglesi hanno pubblicato un album muto per protesta contro l’intelligenza artificiale

Damon Albarn, Annie Lennox, Kate Bush, Hans Zimmer e molti, molti altri., di vari generi e generazioni, si sono coalizzati per realizzare uncompletamente; l’iniziativa nasce in segno dile nuove politiche sul copyright promosse dal governo britannico, che favorirebbero le aziende di intelligenza, a discapito dei musicisti in carne e ossa.Il titolo del disco è Is This What We Want? (È questo quello che vogliamo?); l’idea è venuta al compositore ed ex dirigente di un’azienda specializzata nell’IA Ed Newton-Rex. A scatenare l’indignazione collettiva è la proposta governativa d’introdurre un’esenzione dal diritto d’autore; questa clausola darebbe il via libera da parte delle società di programmare gli algoritmi basandosi sulla discografia dei cantanti e sul lavoro delle persone liberamente, senza che queste ricavano alcun tipo di compenso.