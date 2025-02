Ilrestodelcarlino.it - Militare aggredita, Caldarone (Fd’I): "Cento è diventata terra di nessuno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sta vivendo una situazione di insicurezza ormai insostenibile: gli episodi di criminalità si susseguono con una frequenza allarmante, mettendo in pericolo i cittadini e dimostrando, ancora una volta, l’incapacità dell’amministrazione di affrontare seriamente il problema. A parlare è la capogruppoFrancesca. "Il sindaco Edoardo Accorsi – prosegue – continua a minimizzare o a ignorare le criticità che quotidianamente emergono nelle nostre strade, lasciando la cittadinanza in balia di violenze, furti e aggressioni". Uno degli ultimi episodi, l’aggressione a una carabiniera, "è solo l’ennesima dimostrazione di comesia fuori controllo. A questa donna coraggiosa, in prima linea per la sicurezza di tutti noi, va la mia più totale solidarietà e riconoscenza". E incalza. "La realtà è chiara:di– tuona –.