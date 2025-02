Milano sfruttamento in appalti Dhl | sequestrati 468 mln a multinazionale

Lapresse.it - Milano, sfruttamento in appalti Dhl: sequestrati 46,8 mln a multinazionale

La Procura diha disposto il sequestro preventivo d’urgenza di oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di Dhl Express Italy, il ramo spedizioni delladella logistica controllata dalla Poste tedesche, per una presunta frode fiscale Iva fra il 2019 e il 2023 con fatture inesistenti suglidi somministrazione di manodopera.Il manager Luca Bassini indagato con l’ipotesi di dichiarazione fraudolentaIl decreto disposto dai pubblici ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di. Il manager padovano Luca Bassini, 56 anni, firmatario delle dichiarazioni iva negli anni oggetto del fascicolo, è indagato con l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta con l’uso di fatture per operazioni inesistenti e la società risponde per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.