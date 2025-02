Milano Fashion Week | Il bon ton contemporaneo di N21

Panorama.it - Milano Fashion Week: Il bon ton contemporaneo di N°21

Alessandro Dell’Acqua per la sua collezione N°21 parte dal concetto del fiocco per allacciare tra loro racconti di stile vicini ma differenti, soprattutto quando decontestualizzati dalla loro semantica originaria. «Il fiocco è una costruzione invadente che può dare fastidio se si sovrappone alle linee pulite. Però è anche un elemento che sa provocare il fascino dell’imprevisto» racconta Dell’Acqua, che in realtà ammette anche di avere intrapreso la creazione di questa collezione partendo da una personale rilettura di tre capolavori di Sofia Coppola, Lost in Traslation, Il Giardino delle Vergini Suicide e Marie Antoinette. Il risultato è ancora una volta una collezione mozzafiato, seppure nella sua semplicità e nella pulizia delle forme. In un momento storico che predilige un’estetica minimalista, che preferisce puntare su qualità e artigianalità piuttosto che su di una originalità identitaria, Alessandro Dell’Acqua non tradisce i propri tratti distintivi mandando in passerella una donna romantica e sensuale, consapevole della propria femminilità così come del suo animo ribelle.