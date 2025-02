Dilei.it - Milano Fashion Week 2025, Melissa Satta e Carlo Beretta: la coppia perfetta per con dei look irresistibili

Lasta regalando momenti di pura meraviglia, tra sfilate spettacolari ecapaci di dettare tendenze. Tra i protagonisti assoluti dell’evento,hanno conquistato la scena con un’entrata trionfale alla sfilata di Diesel. La, che fa sognare il mondo del gossip e della moda, ha sfoggiato outfit dal carattere forte e contemporaneo,mente in linea con l’estetica audace del brand.didal fascino urban, icona di stile e bellezza senza tempo, ha scelto unche mixa praticità e sensualità. Il capo protagonista è una giacca in pelle color grigio ghiaccio, strutturata e dal taglio utility, stretta in vita da una cintura con fibbia statement.Il layering è la chiave dell’outfit: sotto la giacca, una camicia a quadri oversize che aggiunge un tocco casual e rilassato.