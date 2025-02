Ilgiorno.it - Milano-Cortina, in cassa arrivano 100mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

Più che lo spirito di Olimpia, si sente il piacevole profumo del denaro arrivato come finanziamento, ma è indubbio che i bandi siano da sempre per i Comuni un’occasione per organizzare nuove iniziative. Legnano si porta a casa, infatti,di finanziamento per le attività culturali che faranno da corollario alle Olimpiadi invernali di, perché è di Legnano uno dei sedici progetti ammessi al finanziamento relativo alle “Olimpiadi della Cultura”, l’iniziativa di Regione Lombardia che punta a valorizzare eventi di qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026 sia durante il loro svolgimento. Quattro le azioni del progetto “Attiva-mente”, che ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della tradizione sportiva legnanese, in particolare quella ciclistica, e dei Giochi Olimpici come massima espressione di competizione sportiva: coinvolgimento delle scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzare i giovani sull’importanza dello sport, partendo dalla tradizione locale e dai Giochi Olimpici in particolare; la rassegna di filosofia (al Castello), che vedrà la partecipazione di grandi nomi della cultura (fra gli altri, Umberto Galimberti, Peppino Ortoleva e Salvatore Natoli) sui temi del corpo, dell’attività fisica e del pensiero; una rassegna di film (in sala Ratti) che svilupperà, fra gli altri, i temi dello sport in ambito locale, la tradizione sportiva legnanese e la partecipazione ai Giochi, la comunicazione degli aspetti mitici dello sport, sport e diritti, sport e disabilità, salute, benessere e sport, etica dello sport; mostre fotografiche (al Castello e in altri luoghi) di livello internazionale in collaborazione con il Festival di Fotografia Etica di Lodi; biciclettata storica con modelli di biciclette Legnano, con partenza e arrivo al Castello e tappe nei luoghi significativi della produzione delle biciclette Legnano in città.