Rompipallone.it - Milan, il dato è chiarissimo sui FabFour: Conceiçao pensa alla rivoluzione

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 26 Febbraio 2025 9:07 di Giancarlo SpinazzolaIlemerso fuori suiè molto esplicito e ora Conceicao vuole vederci chiaro, per la prossima partita siIlha un assoluto bisogno di alzare la testa e cercare una soluzione per terminare al meglio una stagione deludente, per via di risultati altalenanti. I rossoneri non hanno mai trovato una giusta continuità e ciò ha portato a molte lamentele dei tifosi, che spesso e volentieri si sono scagliati contro la gestione della società. A Gerry Cardinale la colpa per delle scelte estive non effettuate nella maniera corretta, visto l’esonero poi di Fonseca. Ma il, nonostante l’aver voltato pagina con Conceicao, non è riuscito ad accendere la miccia di spiccare il volo. Attualmente i rossoneri si trovano al settimo posto, otto punti sotto la zona Champions.