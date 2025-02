Calciomercato.it - Milan, ecco il nuovo ds: l’annuncio entro la primavera

Leggi su Calciomercato.it

Il punto della situazione in casa rossonera sulla sostituzione di Antonio D’Ottavio, a quasi tre mesi dalla separazioneilds:la. La posizione di Moncada (LaPresse) – Calciomercato.itEra il 10 dicembre 2024 quando ilconfermava la separazione dal proprio direttore sportivo, Antonio D’Ottavio. Una figura che due estati fa era stata in prima linea al fianco di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, però, tutto è cambiato e l’addio è stato praticamente inevitabile.Anche l’inserimento in organico di Jovan Kirovski, voluto dallo svedese, non ha certo aiutato. Così ilda tre mesi si trova, di fatto, senza un direttore sportivo. Nell’ultima sessione di calciomercato è stato Giorgio Furlani ad avere potere di firma, ma dalla prossima estate ci sarà un vero ds.